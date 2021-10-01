2021/10/01 | 15:15 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت خلية الإعلام الأمني القبض على خمسة وعشرين مقاتلاً في تنظيم داعش بمحافظة نينوى شمالي البلاد.

وقالت الخلية في بيان ان مفارز جهاز الأمن الوطني في محافظة نينوى تمكنت من القاء القبض على خمسة وعشرين عنصراً من داعش يعملون بصفة مقاتلين فيما تسمى دوواين مختلفة ضمن ما يعرف بولايات نينوى ودجلة والجزيرة وصلاح الدين مبينة ان المتهمين اعترفوا بارتكابهم جرائم طالت المواطنين فضلاً عن مواجهة القوات الأمنية واستهدافها بالعبوات الناسفة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاعلام الأمني: القبض على 25 عنصرا من داعش في محافظة نينوى) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاعلام الأمني: القبض على 25 عنصرا من داعش في محافظة نينوى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).