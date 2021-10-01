الحكومة تعلن إتمام الاستعدادات ودعوات لمشاركة فاعلة لإصلاح العملية السياسية

2021/10/01 | 15:15 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دخل العراق رسميا في العد التنازلي ليوم الاقتراع العام للانتخابات النيابية المقررة في العاشر من تشرين الأول الحالي.

وأعلنت الحكومة العراقية واللجنة الأمنية العليا ومفوضية الانتخابات إتمام كافة الاستعدادات الخاصة بيومي الاقتراع الخاص والعام من النواحي الأمنية واللوجستية والفنية.

ومع قرب الموعد الحاسم، تتعالى الدعوات الدينية والشعبية والسياسية للتوجه إلى صناديق الاقتراع والمشاركة الفاعلة في الانتخابات كونها فرصة لإصلاح العملية السياسية وبالتالي انهاء نظام قائم على المحاصصة الحزبية منذ 18 عاما والقضاء على الفساد وابعاد الوجوه القديمة عن السلطة.

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