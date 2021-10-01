الصحة الإيرانية: تسجيل 268 وفاة وأكثر من 14 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا

2021/10/01 | 15:15 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حذر مسؤولون صحيون في إيران من تسجيل طفرة كبيرة في الوفيات والاصابات بفيروس كورونا وسط توقعات بموجة خريفية شديدة من الوباء.

وكانت وزارة الصحة الإيرانية قد أكدت في أحدث بيان لها حول الجائحة تسجيل مئتين وثمان وستين وفاة وأكثر من أربعة عشر ألف إصابة جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية في وقت يرقد فيه أكثر من خمسة آلاف مريض في وحدات العناية المركزة بسبب شدة إصاباتهم بالفيروس في حين أكد مسؤولون في منظمة النظام الطبي الإيراني ان الإحصائيات الحقيقية ثلاثة إلى أربعة أضعاف الإحصائيات الرسمية.

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