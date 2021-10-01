مجموعة مسلحة تقتحم منزلا ضمن منطقة قصر العاشق وتقتل 3 أشخاص

2021/10/01 | 15:21 - المصدر: قناة التغيير

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أمنيا..



قتل ثلاثة أشخاص بهجوم مسلح استهدف منزلا في مدينة سامراء بمحافظة صلاح الدين.

وبحسب مصدر أمني, فإن مجموعة مسلحة اقتحمت منزلا ضمن منطقة قصر العاشق في مدينة سامراء، وقتلت ثلاثة أشخاص قبل أن تلوذ بالفرار, وأشار المصدر إلى أن المجموعة المهاجمة يعتقد انتماء أفرادها إلى تنظيم داعش الإرهابي.

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