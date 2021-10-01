مئات المتظاهرين يحيون الذكرى الثانية لتشرين وسط دعوات لتنفيذ مطالب الحراك

2021/10/01 | 15:21 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تجمع العشرات من المتظاهرين في ساحة التحرير وسط بغداد، وذلك لإحياء الذكرى السنوية الثانية لانطلاق تظاهرات تشرين الشعبية.

ومن تحت نصب الحرية في ساحة التحرير، حمل المتظاهرون صورا لشهداء الانتفاضة الذين قضوا قتلا اثناء التظاهرات او بعدها بعمليات اغتيال نفذها مسلحون مجهولون، مرددين شعارات تطالب بالكشف عن قتلهم والقصاص منهم، في حين طالب اخرون الجهات المسؤولة باستكمال تنفيذ مطالب الحراك.

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