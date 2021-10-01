الجنابي بين أهله في منطقة الدرعية بالمدائن

2021/10/01 | 15:25 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بدعوة من شيوخ ووجهاء منطقة الدرعية وبحضور الشيخ العام لعشيرة البطة الكرام حيث حضر المرشح عن (تقدم) في العاصمة بغداد، قضاء المدائن، النائب زياد الجنابي، التجمع الذي أقيم في منزل الشاب بارق البطاوي في منطقة الدرعية الاولى في قضاء المدائن والتقى الجنابي بعدد من شيوخ ووجهاء وشباب عشيرة البطة في المدائن و كذلك عدد من الاخوه من ابناء العشائر الاخرى المحترمة و ناقش الجنابي عددا من الملفات التي تهم الاخوة ساكني هذه المناطق و من بينها ملف الخدمات حيث تحدث الجنابي عن الجهود الكبيرة التي بذلت في سبيل انجاح هذا المشروع وتحويله الى ارض الواقع، و الحمدلله تحول الى ارض الواقع و مراحل العمل تتقدم بوتيرة عالية في المناطق المستهدفة بذلك و ناقش الجنابي موضوع المعتقلين الابرياء و امكانية المساهمة برفع الظلم عنهم بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.

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