العلواني يستقبل نخبة من شيوخ وشباب مدينة الرمادي

2021/10/01 | 15:25 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

استقبل المرشح عن (تقدم) في محافظة الانبار، الدائرة الثانية، التسلسل 33، الاستاذ احمد حميد العلواني في دار الضيافة بالرمادي نخبة من شيوخ والشباب.

وقال العلواني خلال اللقاء إن “الشباب هم فرسان التغيير للمرحلة المقبلة وتقع على عاتقهم مسؤولية وطنية كبيرة في صنع القرار السياسي الحاضر والمستقبل ومشاركتهم مهمة في الانتخابات النيابية المقبلة لما يمتلكوه من #تقدم فكري وقوة وإصرار على قيادة العراق نحو الأفضل”.

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