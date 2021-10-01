تنويه من سلطة الطيران المدني بشأن الشهادة الدولية للتلقيح

2021/10/01 | 15:29 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ قررت سلطة الطيران المدني، اليوم الجمعة، إلزام العراقيين المغادرين من المطارات العراقية كافة، بإبراز الشهادة الدولية للقاح ضد كوفيد – 19 بدءاً من مطلع الشهر المقبل.وقالت سلطة الطيران، في بيان، انه “بناءً على قرارات وتوجيهات مجلس الوزراء العراقي الأخيرة فإن سلطة الطيران المدني العراقي تود أن تبين للمسافرين الكرام ولجميع شركات الطيران العاملة […]

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