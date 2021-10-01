النفط تعلن الايرادات المتحققة لشهر أيلول الماضي

2021/10/01 | 15:51 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة النفط، الجمعة، عن مجموع الصادرات والايرادات المتحققة لشهر أيلول الماضي.

وبحسب الاحصائية الاولية الصادرة عن شركة تسويق النفط العراقية "سومو"، (1 تشرين الاول 2021)، فقد "بلغت كمية الصادرات من النفط الخام (92) مليونا (422) الفا و( 485 ) برميلا، بايرادات بلغت قرابة (6) مليار و(711) مليون و (7 ) الف دولار".

واشارت الاحصائية الى ان "مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام لشهر أيلول الماضي من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق بلغت قرابة (89) مليون و(224) الف و (354) برميلا ، اما من حقول كركوك عبر ميناء جيهان فقد بلغت الكميات المصدرة (2) مليونا و(922) الفا و(857) برميلا".

فيما بلغت "الكميات المصدرة إلى الاردن (275) الفا و (274)برميلا.



وان المعدل اليومي لمجموع الصادرات النفطية قد بلغ (3) مليون و(81) الف برميل في اليوم، اما معدل سعر البرميل الواحد "بلغ (72.612) دولارا".

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