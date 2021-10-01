تفجيران مزدوجان يستهدفان رتلا للقوات الأميركية جنوبي العراق

2021/10/01 | 15:51 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مصدر امني، الجمعة، بانفجار استهدف رتل تابع للقوات الاميركية في محافظة بابل.

وذكر المصدر لـ NRT عربية، (1 تشرين الاول 2021)، ان "انفجارا بعبوتين ناسفتين استهدف رتلا تابعا للقوات الاميركية أثناء مروره على الطريق السريع في محافظة بابل".

واضاف، ان "الانفجار تسبب باضرار مادية دون معرفة ان كانت هناك اية خسائر بشرية حتى اللحظة".

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