دعم وتأييد لابو الطيب في الانبار

2021/10/01 | 15:56 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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زار المرشح عن (تقدم) في محافظة الانبار، محمود الحاج صبحي ماضي وعدد من شيوخ ووجهاء مدينة الرطبة الذين أكدوا دعمهم الكامل لأبو الطيب ومساندتهم له في المرحلة المقبلة.

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