الكرخي يناقش مع ابناء عشيرة الجنابية بديالى المشاركة بالانتخابات

2021/10/01 | 15:56 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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استقبل ابناء عشيرة الجنابية في منطقة (٩ الاف) بقضاء بعقوبة، المرشح عن (تقدم) في محافظة ديالى، الاستاذ

عدلي محمد الكرخي، بحفاوة كبيرة، حيث جرى خلال اللقاء طرح محاور برنامجه الانتخابي ورؤيته فيما يتعلق بملفات الاعمار والخدمات والبنى التحتية والتي تهدف بمجملها الى تكرار تجربة النجاح لتكون محطتها هذه المرة في محافظة ديالى، فيما اعرب الحضور عن دعمهم لحملة ترشحه لعضوية مجلس النواب العراقي.

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