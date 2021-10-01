"مولنوبيرافير".. أول حبة دواء لعلاج كوفيد تنتظر الموافقة

2021/10/01 | 16:04 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت شركة الأدوية الأمريكية "ميرك آند كو"، الجمعة، إن حبوبها التجريبية لعلاج كوفيد-19 قللت من معدل دخول المستشفيات والوفيات إلى النصف لدى الأشخاص المصابين حديثا بفيروس كورونا، وإنها ستطلب قريبا من مسؤولي الصحة في الولايات المتحدة وحول العالم التصريح باستخدامها.

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