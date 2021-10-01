بصدد ملامح العقد الاجتماعي والمجتمع المنشودين - مصعب قاسم عزاوي

2021/10/01 | 16:05 - المصدر: الحوار المتمدن

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#مصعب_قاسم_عزاوي حوار أجراه فريق دار الأكاديمية للطباعة والنشر والتوزيع في لندن مع مصعب قاسم عزاوي.



فريق دار الأكاديمية: ما هو تصورك للمجتمع الذي يجب أن يكون هدف الحراك الاجتماعي الوصول إليه؟مصعب قاسم عزاوي: أعتقد أن مهمة رسم صورة ونموذج المجتمع الذي يسعى الناشطون للوصول إليه ممثلاً بتفاصيل وتلافيف العقد الاجتماعي المنشود في ذلك المجتمع، يجب أن تكون مناطة بالناشطين الذين كفاحهم واجتهادهم وصبرهم ومص ......





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