ضباط شرطة يعتقلون ويصعقون رجلًا لعصيانه أوامرهم.. والذي تبين لاحقًا أنه أصم

2021/10/01 | 16:06 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رفع رجل أصم من ولاية كولورادو الأمريكية دعوى قضائية فيدرالية مدعيًا أن ضابطي شرطة محليين أسقطوه أرضًا وصعقوه بمسدس الصعق الكهربائي دون أن يدركوا إعاقته عندما ألقوا القبض عليه.

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