وزارة النفط تعلن الاحصائية الاولية للكميات المصدرة من النفط لشهر أيلول

2021/10/01 | 16:07 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلنت وزارة النفط، الجمعةـ عن الاحصائية الاولية للكميات المصدرة من النفط الخام والايرادات المتحققة لشهر أيلول الماضي، مؤكدة انها بلغت (6) مليار و(711) مليون دولار.

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وذكرت الوزارة في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (1 تشرين الاول 2021)، ان "مجموع الصادرات والايرادات المتحققة لشهر أيلول الماضي، بحسب الاحصائية الاولية الصادرة عن شركة تسويق النفط العراقية "سومو" ، حيث بلغت كمية الصادرات من النفط الخام (92) مليونا (422) الفا و( 485 ) برميلاً ، بايرادات بلغت قرابة (6) مليار و(711) مليون و (7 ) الف دولار".

واشارت الاحصائية الى ان "مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام لشهر أيلول الماضي من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق بلغت قرابة (89) مليون و(224) الف و (354) برميلا ، اما من حقول كركوك عبر ميناء جيهان فقد بلغت الكميات المصدرة ( 2) مليونا و( 922) الفا و( 857 ) برميلا .



فيما بلغت الكميات المصدرة إلى الاردن (275) الفا و (274)برميلا".

وان المعدل اليومي لمجموع الصادرات النفطيةـ حسب البيان "قد بلغ (3) مليون و(81) الف برميل في اليوم.وان معدل سعر البرميل الواحد بلغ ( 72.612 ) دولارا".

ونوه البيان الى ان "الوزارة ومن خلال ايمانها باطلاع الشعب على عمليات التصدير والايرادات المتحققة منه اتخذت هذا الاجراء الشهري".

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