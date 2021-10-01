2021/10/01 | 16:08 - المصدر: المركز الخبري
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بغداد/ المركز الخبري الوطني ألقت الشرطة الاتحادية، اليوم الجمعة، القبض على 4 مطلوبين متهمين بقضايا المخدرات في بغداد.
وذكرت وزارة الداخلية في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، انه “ضمن الجهود الأمنية المستمرة لقطعات الشرطة الاتحادية […]
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وذكرت وزارة الداخلية في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، انه “ضمن الجهود الأمنية المستمرة لقطعات الشرطة الاتحادية […]
هناك تفاصيل اخرى بخصوص القبض على 4 مطلوبين بقضايا المخدرات يف بغداد المركز الخبري الوطني.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القبض على 4 مطلوبين بقضايا المخدرات يف بغداد) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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