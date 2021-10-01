القبض على 4 مطلوبين بقضايا المخدرات يف بغداد



القبض على 4 مطلوبين بقضايا المخدرات يف بغداد
2021/10/01 | 16:08 - المصدر: المركز الخبري
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بغداد/ المركز الخبري الوطني ألقت الشرطة الاتحادية، اليوم الجمعة، القبض على 4 مطلوبين متهمين بقضايا المخدرات في بغداد.

وذكرت وزارة الداخلية في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، انه “ضمن الجهود الأمنية المستمرة لقطعات الشرطة الاتحادية […]

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