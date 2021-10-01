2021/10/01 | 16:10 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكّد البيان التعاون مع وسائل الإعلام لتغطية التظاهرات

الترا عراق - فريق التحرير

أعلنت خلية الإعلام الأمني، الجمعة، تنفيذ خطة لحماية تظاهرات ساحة التحرير وسط بغداد تحت إشراف قائد العمليات.

وذكرت الخلية في بيان، 1 تشرين الأول/أكتوبر، أنّ "الفريق الركن قائد عمليات بغداد أشرف ميدانيًا على تنفيذ خطة حماية المتظاهرين في ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد اليوم، تنفيذًا لتوجيهات رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة".

وأضاف البيان، أنّ القوات الأمنية "باشرت بتوفير مستوى عال من الحماية بالقرب من ساحة التظاهر تهدف لخلق أجواء آمنة للمتظاهرين، بحضور القائد اللواء الركن نائب القائد واللواء قائد المقر المتقدم/الرصافة وعدد من القادة والآمرين المتواجدين على رأس قطعاتهم".

وأوضح البيان، أنّ "التوجيهات تضمنت التعامل الحسن مع المتظاهرين وإبداء المساعدة لهم مع توفير مياه الشرب وتسخير مفارز طبية للحالات الطارئة والصحية، وتسهيل عمل الكوادر الإعلامية والقنوات الفضائية لتغطية التظاهرة".

اقرأ/ي أيضًا:

قوات الأمن تكثف انتشارها وسط بغداد مع استمرار الاحتجاجات

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (توجيهات من الكاظمي حول التعامل مع تظاهرات ساحة التحرير) نشر أولاً على موقع (الترا عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (توجيهات من الكاظمي حول التعامل مع تظاهرات ساحة التحرير) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الترا عراق).