صحة ديالى تكشف عن اخر حصيلة لاصابات كورونا

2021/10/01 | 16:15 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ديالىكشفت دايرة صحة ديالى، اليوم الجمعة، عن آخر حصيلة لاصابات كورونا بالمحافظة.وقال مدير اعلام صحة ديالى فارس العزاوي في حديث لـ (بغداد اليوم) انه "تم فحص ٣٣٤ مسحة جديدة"ن لافتاً الى "عدد المسحات الموجبة الجديدة بلغ ٣٩ ".واضاف انه "تم تسجيل ١ حالة من الكوادر الإدارية"، مستدركاص ان "المحافظة سجلت ٣ حالات وفاة جديدة ليصبح إجمالي الوفيات ٤٨١ وفاة".وتابع ان "الكوادر الصحية بالدائرة سجلت ٣٣ حالة شفاء اليوم ليصبح إجمالي حالات الشفاء ٧٤٤٨٧ حالة اي بنسبة ٩٩٪ من الحالات الكلي".واكمل ان "إجمالي الحالات المؤكدة ٧٥٤٧٧ حالة في عموم المحافظة".

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