2021/10/01 | 16:15 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عمليات بغداد تعتقل إرهابيين ومطلوبين وهاربين من سجن بادوش

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