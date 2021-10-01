تمديد فترة فتح الاستمارة الالكترونية الخاصة بتوزيع الاطباء المقيمين الدوريين

2021/10/01 | 16:15 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / قررت وزارة الصحة ، تمديد فترة فتح الاستمارة الالكترونية الخاصة بالتوزيع الى مناطق التدرج الطبي للاطباء المقيمين الدوريين من خريجي العام 2018-2019 (الدور الأول والثاني , وخريجي السنوات السابقة ، الجامعات غير العراقية ، المشمولين بالتوزيع الى مناطق التامين الصحي (القرى والارياف) لقضاء فترة التدرج الطبي وحسب قانون التدرج الطبي رقم (6) لسنة 2000 ، ولغاية يوم الاحد المقبل العاشر من تشرين الاول الحالي ./انتهى5

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