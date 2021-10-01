2021/10/01 | 16:15 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بمشاركة العراق.. انطلاق فعاليات معرض إكسبو دبي 2020 هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/10/01 | 16:15.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بمشاركة العراق.. انطلاق فعاليات معرض إكسبو دبي 2020) نشر أولاً على موقع (المورد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بمشاركة العراق.. انطلاق فعاليات معرض إكسبو دبي 2020) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المورد نيوز).