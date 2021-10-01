2021/10/01 | 16:17 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني توصلت شركة والت ديزني إلى تسوية مع الممثلة الأميركية سكارليت جوهانسون لنزاعهما القانوني المتعلق بفيلمها “الأرملة السوداء”.ولم تكشف ديزني عن شروط التسوية التي تم التوصل إليها مع جوهانسون بعد نحو […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بطلة “الأرملة السوداء” تتوصل إلى تسوية مع ديزني المركز الخبري الوطني.

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