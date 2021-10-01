2021/10/01 | 16:21 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ظهرت المقالة المالية تصدر توضيحا بشأن تخويل وزيرها بصلاحيات الاقتراض أولاً على الايام نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المالية تصدر توضيحا بشأن تخويل وزيرها بصلاحيات الاقتراض) نشر أولاً على موقع (الايام نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المالية تصدر توضيحا بشأن تخويل وزيرها بصلاحيات الاقتراض) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الايام نيوز).