اعتقال مطلوبين للقضاء بينهم هاربين من سجن بادوش في بغداد

2021/10/01 | 16:25 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني اعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الجمعة، اعتقال مطلوبين للقضاء بينهم هاربين من سجن بادوش، وضبط عجلة محملة بالسلاح في العاصمة.وذكرت القيادة في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، انه “ضمن الجهود […]

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