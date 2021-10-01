النفط: ايرادات أيلول بلغت (6) مليارات و(711) مليون دولار

2021/10/01 | 16:27 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وزارة النفط، اليوم الجمعة عن صادرات النفط الخام لشهر أيلول الماضي، ومجموعة ايراداته.

وقالت الوزارة في بيان، إن “إيرادات شهر أيلول الماضي، بلغت (6) مليارات و(711) مليوناً و (7 ) آلاف دولار”.

وأضاف البيان، أن “كمية الصادرات من النفط الخام بغلت (92) مليوناً (422) الفاً و(485) برميلاً”، مبينة أن “معدل سعر البرميل الواحد بلغ ( 72.612 ) دولاراً”.

وتابع ان “المعدل اليومي لمجموع الصادرات النفطية بلغ (3) ملايين و(81) ألف برميل يومياً”، مبينة أن “إعلان الارقام جاء لاطلاع الشعب على عمليات التصدير والايراد المتحقق منها”.

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