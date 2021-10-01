الجيش الأميركي يعلن مقتل قيادي بارز في تنظيم القاعدة

2021/10/01 | 16:28 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن الجيش الأمريكي عن مقتل القيادي البارز في تنظيم القاعدة سالم أبو أحمد, بضربة جوية نفذها في منطقة إدلب شمال غرب سوريا.

وقال المتحدث باسم القيادة المركزية للقوات المسلحة الأمريكية، إن المدعو “سالم أبو أحمد” مسؤول عن تخطيط وتمويل هجمات القاعدة العابرة للمناطق والمصادقة على تنفيذها, مضيفا أن هذه الضربة تمثل استمرارا لعمليات الولايات المتحدة للقضاء على الشبكات الإرهابية الدولية واستهداف زعماء الإرهابيين الذين يسعون مهاجمة الولايات المتحدة ومصالحها وحلفائها في الخارج.

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