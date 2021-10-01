سلطة الطيران المدني تلزم المسافرين العراقيين إبراز شهادة اللقاح الدولية

2021/10/01 | 16:28 - المصدر: قناة التغيير

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قررت سلطة الطيران المدني إلزام المسافرين العراقيين إبراز الشهادة الدولية للتلقيح المضاد لفيروس كورونا اعتبارا من الشهر المقبل .

واستثنت سلطة الطيران من لديهم حالات خاصة تمنع تلقيحهم أو المصابون خلال الأشهر الثلاثة السابقة شريطة إظهار التقارير الطبية من اللجان المختصة وإلزامهم بفحوصات تثبت عدم إصابتهم بفيروس كورونا عند سفرهم.

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