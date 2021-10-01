فضيحة فساد تطيح برئيسة وزراء أكبر ولايات أستراليا اقتصادا وسط تحقيق بالفساد

2021/10/01 | 16:28 - المصدر: قناة التغيير

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أطاحت فضيحة فساد برئيسة وزراء ولاية “نـيـو سـاوث ويـلــز” أكــبــر ولايــات أستـراليــا اقتصاداً بعد أن قدمت استقالتها على خلفية إعلان هيئة رقابية التحقيق فيما إذا كانت متورطة بسلوك أضّر بالثقة العامة.

وأكدت لجنة مكافحة الفساد في نيو ساوث ويلز, أنها تحقق مع غلاديس بريجيكليان بشأن المنح الحكومية للمواطنين المتعلقة بجائحة كورونا, وأيضا التحقيق معها حول علاقة سرية مع نائب سابق وهو محور التحقيق بقضايا الفساد.

وقالت غلاديس بريجيكليان إن استقالتها من منصب رئاسة الوزراء خارج عن إرادتها تماما نظراً لطول الفترة الزمنية المرجح أن يستغرقها التحقيق.

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