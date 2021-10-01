بينهم متهم بالارهاب.. عمليات بغداد تقبض على عدد من المتهمين

2021/10/01 | 16:30 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت عمليات بغداد، اليوم الجمعة، عن اعتقال متهم بالارهاب، وثمانية آخرين وفق مواد قانونية مختلفة، بينهم هاربين من سجن بادوش.



وضبط عجلة محملة بالأسلحة.

وقالت القيادة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "ضمن الجهود الأمنية المستمرة التي تبذلها قطعات قيادة عمليات بغداد لحفظ امن وسلامة المواطنين واستقرار مناطق العاصمة وتكثيف الجهود الاستخبارية.



تمكنت قوة من اللواء الخامس شرطة اتحادية وبناء على معلومات دقيقة وبالتنسيق مع استخبارات عمليات بغداد ووكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية من إلقاء القبض على متهم وفق المادة 4/1 إرهاب في منطقة الغزالية.



وفي السياق ذاته تمكنت قوة من اللواء أعلاه من ضبط عجلة بداخلها (12) بندقية، بعد متابعة حثيثة، وتطوق مكنها في منطقة الرواد غربي بغداد".

واضافت انه "تمكنت قطعات الفرقتين الأولى والثانية شرطة اتحادية من اعتقال 6 متهمين بالسرقة، والتزوير، وتجارة وترويج المخدرات، وضبط أسلحة ومواد وأجهزة تعاطي المخدرات، خلال عمليات بحث وتفتش ضمن قواطع المسؤولية".واشارت القيادة الى انه "على صعيد امني آخر تمكنت دوريات نجدة اليرموك التابعة إلى مديرية شرطة نجدة بغداد، من القاء القبض على شخصين وضبط بحوزتهم مواد مخدرة نوع كرستال جاء ذلك خلال اجراء ممارسة أمنية ضمن منطقة القادسية.



وبعد التأكد منهم من خلال قاعدة البيانات تبين انهم مطلوبين بقضايا جنائية وهاربين من سجن بادوش"، موضحة انه "تم تسليم المعتقلين والمواد المضبوطة إلى الجهات ذات العلاقة".

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