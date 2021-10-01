2021/10/01 | 16:35 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني عزّزت قوات الأمن التونسي، اليوم لجمعة، من انتشارها في محيط البرلمان المجمّد منذ أكثر من شهرين، لمنع نواب من الدخول إلى مقرّ مجلس نوّاب الشعب المغلقة أبوابه منذ 25 تمّوز الفائت.[…]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الشرطة تطوّق مقرّ البرلمان التونسي لمنع نواب من الدخول إليه المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الشرطة تطوّق مقرّ البرلمان التونسي لمنع نواب من الدخول إليه) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الشرطة تطوّق مقرّ البرلمان التونسي لمنع نواب من الدخول إليه) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).