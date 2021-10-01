2021/10/01 | 16:46 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بالصور..تظاهرات تشرين في ساحة التحرير وسط بغداد

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالصور.. تظاهرات تشرين في ساحة التحرير وسط بغداد) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالصور.. تظاهرات تشرين في ساحة التحرير وسط بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).