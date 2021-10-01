ارتفاع بعد تراجع.. العراق يسجل موقفاً وبائياً كبيراً بالإصابات والوفيات

2021/10/01 | 16:46 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداداليوم- بغداد

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، الموقف الوبائي الخاص بفيروس كورونا.

وذكرت الوزارة، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنها سجلت "42 حالة وفاة و2688 إصابة جديدة بفيروس كورونا بعموم العراق".

وأضافت، أن "4395 حالة تماثلت للشفاء من كورونا، بينما تلقى 65458 شخصاً للقاح في 24 ساعة الماضية".

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