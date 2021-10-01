الصحة :تسجيل 2688 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وتماثل 4395 شخصا للشفاء في العراق اليوم

2021/10/01 | 16:46 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 2688 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وتماثل 4395 شخصا للشفاء في العراق اليوم".وقالت في بيان أن "حالات الوفاة الجديدة بكورونا بلغت 42 حالة في عموم محافظات البلاد"مشيرة إلى أن "الاشخاص الذين تلقوا اللقاح خلال 24 ساعة الماضية بلغ عددهم 65458"./انتهى

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