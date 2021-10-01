اكثر من (6) مليارات دولار ايرادات العراق النفطية لشهر ايلول الماضي

2021/10/01 | 16:46 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / أعلنت وزارة النفط، عن مجموع الصادرات والإيرادات المتحققة لشهر أيلول الماضي ، بحسب الاحصائية الأولية الصادرة عن شركة تسويق النفط العراقية "سومو".وذكرت الوزارة ، بحسب احصائيتها الدورية ، أن كمية الصادرات من النفط الخام بلغت (92) مليوناً و(422) ألفاً و( 485 ) برميلاً ، بإيرادات بلغت قرابة (6) مليارات دولار و(711) مليوناً و (7) آلاف دولار" .وأضافت ، أن "مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام لشهر أيلول الماضي من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق بلغت قرابة (89) مليوناً و(224) ألفاً و (354) برميلاً ، أما من حقول كركوك عبر ميناء جيهان فقد بلغت الكميات المصدر مليونا و( 922) ألفاً و(857) برميلاً، فيما بلغت الكميات المصدرة إلى الأردن(275) ألفاً و(274)برميلاً".واوضحت ، أن "المعدل اليومي لمجموع الصادرات النفطية بلغ (3) ملايين و(81) ألف برميل ، فيما بلغ معدل سعر البرميل الواحد ( 72.612 ) دولاراً" ./انتهى5

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