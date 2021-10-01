لجنة تقصي الحقائق: ماجرى في تظاهرات تشرين لازال قيد التحقيق

2021/10/01 | 16:53 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أكدت لجنة تقصي الحقائق، اليوم الجمعة، أن الجناة بأحداث تشرين تحت المتابعة وجمع الأدلة ما زال قائماً، فيما أشارت إلى أن تظاهرات تشرين في العام 2019 حققت إنجازات عديدة، أبرزها تغيير […]

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