الصحة تسجل 2688 اصابة بـ كورونا خلال 24 ساعة في العراق

2021/10/01 | 16:58 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت وزارة الصحة والبيئة، اليوم الجمعة، عن تسجيل 2688 اصابة بـ وباء كورونا و 4395 حالة شفاء اضافة الى وفاة 42 شخصا خلال 24 ساعة في العراق.

وادناه جدول يبين الموقف الوبائي التفصيلي لعدد وتوزيع الاصابات وحالات الشفاء والوفيات:-

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