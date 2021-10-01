الدوبرداني: استمرار إعادة عائلات د11عش إلى مخيم الجدعة قنبلة موقوتة

2021/10/01 | 16:59 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حذر عضو لجنة حقوق الإنسان النيابية شيروان الدوبرداني من مخاطر استمرار عودة عوائل داعش إلى مخيم الجدعة.

ووصف الدوبرداني عودة المزيد من تلك العائلات بانها قنبلة موقوتة وذلك بعد وصول عدد أربعة مئة وثمانين شخصا للمخيم عشرون منهم فقط من نينوى أما الباقون فمعظمهم من الشبان ومن محافظات الأنبار وصلاح الدين وبغداد في مخالفة لما تم الاتفاق عليه مسبقا بأن يكون سكن العائلات العائدة حسب المحافظات التي تنحدر منها وهو ما يمثل خطرا بسبب احتمال ان يتواصل عناصر داعش مع أفراد عائلاتهم الذين تم اسكانهم في المخيم.

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