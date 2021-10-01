المفوضية تعلـن الفئات المشمولة بالتصويت الخاص

2021/10/01 | 17:17 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / اعلنت مفوضية الانتخابات ،عن لائحة الفئات المشمولة بالتصويت الخاص المقرر يوم 8 تشرين الاول الجاري ..وهي📌وزارة الداخلية📌وزارة الدفاع📌جهاز مكافحة الإرهاب📌وزارة داخلية الإقليم📌وزارة البيشمركة📌النازحون📌نزلاء السجون العراقية./انتهى5

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