7 فئات مشمولة بالتصويت الخاص لانتخابات تشرين.. من هي؟

2021/10/01 | 17:24 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، الجمعة، الفئات المشمولة بالتصويت الخاص لانتخابات مجلس النواب في الثامن من تشرين الاول الجاري.

وقالت المفوضية في بيان اليوم، (1 تشرين الاول 2021)، ان "الفئات المشمولة بالتصويت الخاص لانتخابات مجلس النواب العراقي في يوم 2021/10/8:-

وزارة الداخلية

وزارة الدفاع

جهاز مكافحة الارهاب

وزارة داخلية الإقليم

وزارة البيشمركة

النازحون

نزلاء السجون العراقية".

ومن المقرر إجراء انتخابات برلمانية مبكرة في 10 تشرين الأول 2021، حيث ستتم عملية التصويت في 1079 مركزا في جميع أنحاء العراق وإقليم كوردستان.

وسيشارك في الانتخابات 110 حزب سياسي و22 تحالف انتخابي، وقامت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بدعوة 76 سفارة ومنظمة أجنبية لمراقبة العملية الانتخابية المقبلة.

من جهتها اشارت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات إلى أن عدد الذين يحق لهم المشاركة والتصويت في الانتخابات البرلمانية العراقية المقبلة، 24 مليونا و29 ألف و927 شخصا، في حين يتنافس 3523 مرشحا عن 83 دائرة انتخابية على 329 مقعدا في البرلمان.

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