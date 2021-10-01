2021/10/01 | 17:25 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أكدت لجنة تقصي الحقائق، اليوم الجمعة، أن الجناة بأحداث تشرين تحت المتابعة وجمع الأدلة ما زال قائماً، فيما أشارت إلى أن تظاهرات تشرين في العام 2019 حققت إنجازات عديدة، أبرزها تغيير الحكومة وإجراء الانتخابات المبكرة.وقال مستشار اللجنة مهند نعيم في تصريح للوكالة الرسمية، انه “في الذكرى الثانية لتظاهرات تشرين لا بد من الإشارة الى أبرز الإنجازات التي تحققت ومنها تغيير الحكومة وتحديد موعد لحل البرلمان وتحديد موعد لإجراء الانتخابات المبكرة في العاشر من تشرين الأول المقبل، إضافة الى تغيير مفوضية الانتخابات وتشريع قانون جديد للانتخابات وفرض محكمة اتحادية جديدة”.وأشار نعيم إلى أن “ما جرى من احداث في […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص لجنة تقصي الحقائق: تظاهرات تشرين حققت إنجازات وأحداثها ما زالت قيد التحقيق عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لجنة تقصي الحقائق: تظاهرات تشرين حققت إنجازات وأحداثها ما زالت قيد التحقيق) نشر أولاً على موقع (عراقي نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لجنة تقصي الحقائق: تظاهرات تشرين حققت إنجازات وأحداثها ما زالت قيد التحقيق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عراقي نيوز).