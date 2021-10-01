2021/10/01 | 17:25 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت الهيئة العامة للكمارك، اليوم الجمعة، تسهيل دخول 36 صهريج محملة بمادة الاوكسجين الطبي عبر مركز كمرك سفوان الحدودي.وذكر اعلام الهيئة العامة للكمارك في بيان، انه “تم تسهيل دخول 36 صهريج محملة بمادة الاوكسجين الطبي عبر مركز كمرك سفوان الحدودي للفترة من 9/24 لغاية 2021/9/30 بعد اكمال الاجراءات الكمركية لصالح وزارة الصحة العراقية”.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص دخول 36 صهريجاً محملاً بالأوكسجين الطبي عبر سفوان الحدودي عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

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