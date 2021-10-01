المفوضية تعلن الفئات المشمولة بالتصويت الخاص

2021/10/01 | 17:29 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اعلنت المفوضية العليا للانتخابات، اليوم الجمعة، الفئات المشمولة بالتصويت الخاص يوم 8 من الشهر الجاري.المفوضية قالت في بيان، ان “الفئات المشمولة بالتصويت الخاص يوم 8 من الشهر الجاري هي:وزارة الداخليةوزارة الدفاعجهاز مكافحة الإرهابوزارة داخلية الإقليموزارة البيشمركةالنازحوننزلاء السجون العراقية

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