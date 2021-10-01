2021/10/01 | 17:32 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول، اليوم الجمعة، قتل 8 إرهابيين من داعش في محافظة كركوك.وقال رسول في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”: إن “شُجاعنُنا تمكنوا […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مقتل 8 دواعش في كركوك المركز الخبري الوطني.

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