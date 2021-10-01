الناطق باسم الكاظمي يوضح تفاصيل استهداف 8 إرهابيين بكركوك

2021/10/01 | 17:34 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أفاد الناطق باسم القائد العام اللواء يحيى رسول، اليوم الجمعة، بقتل 8 إرهابيين في محافظة كركوك.

وقال رسول في بيان تلقته (بغداد اليوم): "حسب توجيهات القائد العام للقوات المسلحة، يستمر جهاز مُكافحة الإرهاب في مُلاحقة بقايا فلول عصابات داعـش في المُحافظات العراقية، فبعد أن قتل الجهاز مفرزة كاملة من العصابات الإرهابية في الشهر المُنصرم، فإن مقاتلينا تمكنوا صباح هذا اليوم وبإسناد طيران الجيش العراقي من قتل (8) إرهابيين في مُحافظة كركوك".

وأضاف، أن "ذلك تم بعد أن تمكنت وحدات استخبارات الجهاز من رصد خط سير هؤلاء الإرهابيين وجمع المعلومات الكافية عنهم".

ولفت رسول الى انه "تم التنسيق مع القوة الجوية العراقية البطلة والتي بدورها وجهت ضربة دقيقة داخل الوكر الذين يتواجدون به والتي أدت إلى قتلهم جميعًا".

وتابع الناطق الرسمي، ان "جهاز مُكافحة الإرهاب هو القوة الضاربة للبلاد وعملياتهم تشهد دومًا النجاح الحتمي نتيجة العمل الدقيق والتنسيق العالي مع باقي الأجهزة الأمنية".

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