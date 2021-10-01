مفوضية الانتخابات تحدد اخر موعد لتوزيع بطاقات الناخبين

2021/10/01 | 17:34 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم الجمعة، تحديد آخر موعد لإيقاف توزيع البطاقات البايومترية.

وذكرت المفوضية، في بيان مقتضب، تلقته (بغداد اليوم)، أن "إيقاف توزيع بطاقات الناخبين البايومترية سيكون نهاية الدوام الرسمي ليوم الثلاثاء المصادف 2021/10/5".

ومن المقرر أن تجري الانتخابات العراقية في العاشر من تشرين الأول المقبل.

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