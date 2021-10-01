مفوضية الانتخابات: إيقاف توزيع البطاقات البايومترية الثلاثاء المقبل

2021/10/01 | 17:36 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم الجمعة، إيقافها توزيع البطاقات البايومترية للناخبين يوم الثلاثاء.وذكرت المفوضية، في بيان، أنها “تعلن إيقاف توزيع بطاقات الناخبين البايومترية نهاية الدوام الرسمي ليوم الثلاثاء المصادف 5/10/2021”.وتجرى الانتخابات البرلمانية العراقية المبكرة، في العاشر من شهر تشرين الأول الجاري.

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