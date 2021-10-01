السعودية تعلن إحباط تهريب أكثر من 12 مليون حبة كبتاغون

2021/10/01 | 17:38 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت السلطات السعودية، الجمعة، ضبط أكثر من 12 مليون حبة كبتاغون كانت مخبأة في إرسالية كاكاو.

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