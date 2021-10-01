بذكرى انطلاق تظاهرات تشرين.. كاتب يكشف عن المعوقات أمام حركة الاحتجاج

2021/10/01 | 17:38 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يجب الحفاظ على روح الاحتجاج وبخلاف ذلك سيحدث ما لا يحمد عقباه.

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