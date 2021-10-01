"جريمة قتل" غامضة.. شارك في حل لغزها خلال إبحارك على متن مطعم عائم قبالة ساحل دبي

2021/10/01 | 17:39 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هل أنت ممن يندمجون بأفلام جرائم القتل ويشاركون تحليلاتهم الخاصة حول الجاني قبل نهاية الفيلم؟ لن يكون هناك ضرورة أن تبدي رأيك من خلف الشاشة، بينما يمكن أن تتواجد في موقع الجريمة نفسها بتجربة فريدة من نوعها بدبي.

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